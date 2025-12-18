Rigore scientifico innovazione e responsabilità civile | i vincitori del Premio Turello

Il Premio Turello celebra eccellenze improntate a rigore scientifico, innovazione e responsabilità civile. I vincitori si distinguono per strategie sostenibili nella gestione del vetro e dei rifiuti urbani, per il miglioramento della distribuzione dell’acqua e per affrontare le sfide dei cambiamenti climatici sul sistema fognario e degli impianti. Un riconoscimento che premia progetti all’avanguardia, capaci di coniugare progresso e tutela ambientale.

La gestione più sostenibile del vetro e dei rifiuti urbani, il miglioramento qualitativo della distribuzione della risorsa idrica, l'impatto dei cambiamenti climatici sul sistema fognatura-impianto. La seconda edizione del Premio Nicola Turello istituito da Ausir ha premiato oggi a Udine, in aula.

