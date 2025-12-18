Rigore scientifico innovazione e responsabilità civile | i vincitori del Premio Turello

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Premio Turello celebra eccellenze improntate a rigore scientifico, innovazione e responsabilità civile. I vincitori si distinguono per strategie sostenibili nella gestione del vetro e dei rifiuti urbani, per il miglioramento della distribuzione dell’acqua e per affrontare le sfide dei cambiamenti climatici sul sistema fognario e degli impianti. Un riconoscimento che premia progetti all’avanguardia, capaci di coniugare progresso e tutela ambientale.

rigore scientifico innovazione e responsabilit224 civile i vincitori del premio turello

© Udinetoday.it - Rigore scientifico, innovazione e responsabilità civile: i vincitori del Premio Turello

La gestione più sostenibile del vetro e dei rifiuti urbani, il miglioramento qualitativo della distribuzione della risorsa idrica, l’impatto dei cambiamenti climatici sul sistema fognatura-impianto. La seconda edizione del Premio Nicola Turello istituito da Ausir ha premiato oggi a Udine, in aula. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche: Premio Epifania, i vincitori 2025 sono Cerno e la Protezione civile

Leggi anche: Francesco Giorgino è il nuovo presidente del Comitato scientifico del Premio Cimitile

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.