Riforma della giustizia sportiva dall’avvocato dell’UE un assist ad Agnelli e Arrivabene
La riforma della giustizia sportiva si arricchisce di un parere dall’avvocato dell’UE, Dean Spielmann, che potrebbe influenzare il destino di Agnelli e Arrivabene. Pur non essendo un verdetto vincolante, il documento apre uno scenario di possibili sviluppi nei prossimi mesi, quando la Corte di Giustizia dell’Unione europea si pronuncerà definitivamente sul ricorso presentato dalla Juventus.
Non è un verdetto ma solo un parere non vincolante. Quanto peserà, però, il pronunciamento di Dean Spielmann, avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea, si scoprirà soltanto nei prossimi mesi quando la Corte sarà chiamata a scrivere la parola fine sul ricorso presentato da Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene, ex dirigenti apicali della Juventus, trasmesso in Lussemburgo dal Tar del Lazio. L’avvocato generale Spielmann ha sostanzialmente aperto la strada a un cambiamento epocale nella gestione della giustizia sportiva italiana. Se accolte le sue osservazioni, in futuro verrà meno il dogma secondo cui le sentenze dell’ordinamento sportivo non sono appellabili al di fuori di esso se non per vedersi eventualmente riconosciuto un risarcimento del danno procurato. 🔗 Leggi su Panorama.it
