Riforma del condominio la legge di Fratelli d' Italia rischia il binario morto I dubbi ne

La proposta di riforma del condominio presentata da Fratelli d’Italia solleva numerosi dubbi e perplessità. Tra le novità in discussione, l’obbligo di laurea per gli amministratori, la stretta sui pagamenti in contanti e le nuove regole sulla morosità, che coinvolgono tutti i condomini. Un provvedimento che rischia di rimanere in bilico tra intenti di modernizzazione e criticità operative.

© Agi.it - Riforma del condominio, la legge di Fratelli d'Italia rischia il binario morto. I dubbi ne... AGI - L’ obbligo di laurea per gli amministratori, la fine dei pagamenti in contanti e in caso di morosità pagano tutti i condomini. Sono le novità principali della riforma bis del condominio che arriva a 13 anni di distanza dall’ultima revisione. Misure contenute nella proposta di legge presentata ieri da Fratelli d’Italia che però rischia di finire in un binario morto. Tra le polemiche sollevate da alcuni operatori del settore e i dubbi nei partiti alleati della maggioranza – Lega e Forza Italia – il nuovo provvedimento parte in salita. “ Ci sono evidenti criticità ”, ha fatto sapere il Carroccio. 🔗 Leggi su Agi.it Leggi anche: Tpl, i 30 emendamenti del Pd per cambiare la riforma: “Settore in sofferenza, la proposta di legge rischia di indebolirlo” Leggi anche: Roma capitale: il testo base della riforma sarà quello del governo Meloni. Esultano Fratelli d’Italia e Forza Italia Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Riforma condominio, per i morosi paga chi è in regola: le novità; Amministratori laureati, stop ai contanti e per i morosi pagano tutti: ecco la riforma dei condomini voluta…; Condominio: ecco le nuove regole della riforma 2026; Riforma dei condomini: per i morosi pagano tutti, niente contanti e amministratori con la laurea. Riforma condomini, Salvini frena e Fratelli d’Italia fa marcia indietro - Dibattito acceso sulla proposta di legge di riforma dei condomini presentata da Fratelli d'Italia alla Camera. msn.com

Riforma del condominio, il no della Lega alle nuove regole volute da FdI: «Criticità, non la condividiamo» - La riforma del condominio «presenta evidenti criticità e non è condivisa», spiegano fonti della Lega che bocciano la «proposta di legge 2692» ... corriere.it

Riforma condominio, novità per amministratori e pagamenti: che cosa cambierà - La riforma sul condominio prosegue l'iter parlamentare e presagisce importanti novità sui pagamenti condominiali e la figura dell'amministratore. ildigitale.it

Riforma condominio: la nuova legge punisce i condomini in regola La riforma in discussione ribalta le tutele: addio al beneficio di escussione per i virtuosi e... - facebook.com facebook

#Condominio, proposta di riforma, tutti dovranno pagare per i morosi x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.