Riforma del condominio la legge di Fratelli d' Italia rischia il binario morto I dubbi ne

La proposta di riforma del condominio presentata da Fratelli d’Italia solleva numerosi dubbi e perplessità. Tra le novità in discussione, l’obbligo di laurea per gli amministratori, la stretta sui pagamenti in contanti e le nuove regole sulla morosità, che coinvolgono tutti i condomini. Un provvedimento che rischia di rimanere in bilico tra intenti di modernizzazione e criticità operative.

AGI - L’ obbligo di laurea per gli amministratori, la fine dei  pagamenti in contanti  e in caso di  morosità pagano tutti i condomini. Sono le  novità principali della riforma bis del condominio  che arriva a 13 anni di distanza dall’ultima revisione. Misure contenute nella  proposta di legge  presentata ieri da  Fratelli d’Italia  che però rischia di finire in un binario morto. Tra le polemiche sollevate da alcuni  operatori del settore  e i dubbi nei partiti alleati della maggioranza –  Lega  e  Forza Italia  – il nuovo provvedimento parte in salita. “ Ci sono evidenti criticità ”, ha fatto sapere il Carroccio. 🔗 Leggi su Agi.it

