Riforma condomini Salvini frena e Fratelli d’Italia fa marcia indietro

Il dibattito sulla riforma dei condomini si infiamma: mentre Salvini frena, Fratelli d’Italia fa un passo indietro. La proposta di legge ha suscitato acceso confronto tra le forze politiche, evidenziando le tensioni e le diverse visioni sul tema. Un dibattito che mette in luce le complessità di una riforma che riguarda milioni di italiani e il loro modo di vivere gli spazi condivisi.

© Lapresse.it - Riforma condomini, Salvini frena e Fratelli d’Italia fa marcia indietro Dibattito acceso sulla proposta di legge di riforma dei condomini presentata da Fratelli d’Italia alla Camera. La Lega non ci sta, il vicepremier Matteo Salvini frena e il capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami, osserva che “è indispensabile un confronto tra tutti i soggetti interessati in grado di costruire una posizione di buon senso a tutela della casa degli italiani, senza la quale Fratelli d’Italia ritiene che non potrà proseguire il suo iter”. Salvini: “No a nuove norme e nuova burocrazia per condomini. “Niente nuove norme e nuova burocrazia per i condomini e per gli inquilini che adempiono al loro dovere”, ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl 102. 🔗 Leggi su Lapresse.it Leggi anche: Prima le pensioni, poi i condomini. Salvini frena la riforma: «Non condividiamo». La mossa leghista dopo le proteste social Leggi anche: Familiari a carico, il governo fa marcia indietro: tornano le detrazioni per genitori, fratelli e altri parenti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Prima le pensioni, poi i condomini. Salvini frena la riforma: «Non condividiamo». La mossa leghista dopo le proteste social - Il Carroccio ha rispedito al mittente il disegno di legge sostenuto da FdI: «Ha evidenti criticità». msn.com

La morosità sulle spalle di tutti: perché la riforma dei condomini sta facendo discutere - Approdato alla Camera il disegno di legge a firma di Elisabetta Gardini (FdI). avvenire.it

Regionali, Foti con Cirielli: «Fondi Pnrr cabina di regia in Campania». E Salvini frena sul condono - «Se tutti ci mettiamo il massimo dell’impegno, lunedì pomeriggio scriviamo la storia ed Edmondo Cirielli sarà governatore della Campania». ilmattino.it

Radio1 Rai. . Approda alla Camera il disegno di legge sulla riforma dei #condomini. Stop ai contanti, amministratori solo con la laurea, e per i morosi pagheranno tutti. Queste alcune delle novità previste dal provvedimento. Di @gdmarco #GR1 - facebook.com facebook

#Condominio, proposta di riforma, tutti dovranno pagare per i morosi x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.