Rifiuti | Teknoservice sotto accusa per disservizi e mezzi vetusti

La gestione dei rifiuti a Brindisi, affidata a Teknoservice Srl, solleva crescenti preoccupazioni tra cittadini e amministratori. Disservizi ripetuti e mezzi obsoleti compromettono l’efficienza del servizio di igiene urbana, alimentando un acceso dibattito pubblico sulla necessità di interventi tempestivi e miglioramenti strutturali.

BRINDISI - La gestione del servizio di igiene urbana a Brindisi, affidato a Teknoservice Srl, è al centro di una polemica. La società è bersaglio di numerose lamentele che giungono sia dai cittadini che dagli stessi dipendenti, le quali segnalano costanti disservizi, carenze strutturali e.

