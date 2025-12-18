Rifiuti Teknoservice | Cittadini e dipendenti segnalano disservizi e mezzi vetusti

A Brindisi, il servizio di igiene urbana gestito da Teknoservice Srl solleva crescenti preoccupazioni tra cittadini e dipendenti, che lamentano disservizi e mezzi obsoleti. La questione mette in evidenza le criticità nella gestione dei rifiuti e la necessità di interventi efficaci per migliorare la qualità del servizio e la qualità della vita nella città.

© Brindisireport.it - Rifiuti, Teknoservice: "Cittadini e dipendenti segnalano disservizi e mezzi vetusti" BRINDISI - La gestione del servizio di igiene urbana a Brindisi, affidato a Teknoservice Srl, è al centro di una polemica. La società è bersaglio di numerose lamentele che giungono sia dai cittadini che dagli stessi dipendenti, le quali segnalano costanti disservizi, carenze strutturali e.

