Rifacimento della rete idrica di Adrano | un milione e mezzo dal Pnrr per sostituire 6 chilometri di condotte

Un importante intervento a Adrano mira a rinnovare la rete idrica, con un investimento di circa 1,5 milioni di euro provenienti dai fondi Pnrr. Il progetto prevede la sostituzione di 6 chilometri di condotte, con particolare attenzione al quartiere Monterosso, grazie alla collaborazione tra Acoset e l’amministrazione comunale. Un passo fondamentale per migliorare la qualità dei servizi e la sostenibilità della rete idrica locale.

