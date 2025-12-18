Riduzione di acqua nelle sorgenti decisa altre interruzioni idriche a Pescara e 5 comuni della provincia

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa della riduzione della disponibilità idrica nelle sorgenti, Pescara e altri cinque comuni della provincia affrontano ulteriori interruzioni e abbassamenti dei livelli dei serbatoi durante le ore diurne. L'Aca comunica che questa situazione è dovuta a un calo delle riserve idriche, rendendo necessario adottare misure di razionalizzazione e attenzione al consumo.

riduzione di acqua nelle sorgenti decisa altre interruzioni idriche a pescara e 5 comuni della provincia

© Ilpescara.it - Riduzione di acqua nelle sorgenti, decisa altre interruzioni idriche a Pescara e 5 comuni della provincia

L'Aca fa sapere che, a causa della riduzione della disponibilità idrica in sorgente, si registrano abbassamenti di livello dei serbatoi nelle ore diurne.Allo scopo di migliorare l'approvvigionamento idrico nelle zone più svantaggiate, occorre effettuare le chiusure idirche a Pescara e in 5 comuni. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche: Poca acqua nelle sorgenti, decisa l'interruzione idrica a Pescara e 5 comuni della provincia

Leggi anche: Lavori e disagi: nuove interruzioni idriche in diversi comuni della provincia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Poca acqua nelle sorgenti, decisa l'interruzione idrica a Pescara e 5 comuni della provincia; Poca acqua nelle sorgenti decisa l' interruzione idrica a Pescara e 5 comuni della provincia.

riduzione acqua sorgenti decisaRiduzione di acqua nelle sorgenti, decisa altre interruzioni idriche a Pescara e 5 comuni della provincia - Zone interessate: località San Silvestro. ilpescara.it

riduzione acqua sorgenti decisaPoca acqua nelle sorgenti, decisa l'interruzione idrica a Pescara e 5 comuni della provincia - L'Aca comunica che di notte non ci sarà acqua a Pescara, Pianella, Penne, Loreto Aprutino, Collecorvino e Cappelle sul Tavo ... ilpescara.it

Calabria senz’acqua, la crisi diventa sistema - Calabria senz'acqua, in crisi e assetata: Invasi ai minimi storici, sorgenti in calo e piogge assenti. quotidianodelsud.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.