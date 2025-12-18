Riduzione di acqua nelle sorgenti decisa altre interruzioni idriche a Pescara e 5 comuni della provincia

A causa della riduzione della disponibilità idrica nelle sorgenti, Pescara e altri cinque comuni della provincia affrontano ulteriori interruzioni e abbassamenti dei livelli dei serbatoi durante le ore diurne. L'Aca comunica che questa situazione è dovuta a un calo delle riserve idriche, rendendo necessario adottare misure di razionalizzazione e attenzione al consumo.

L'Aca fa sapere che, a causa della riduzione della disponibilità idrica in sorgente, si registrano abbassamenti di livello dei serbatoi nelle ore diurne. Allo scopo di migliorare l'approvvigionamento idrico nelle zone più svantaggiate, occorre effettuare le chiusure idirche a Pescara e in 5 comuni. Zone interessate: località San Silvestro.

