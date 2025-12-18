Ridicoli Salis contestata accusa i social

Durante un intervento all’Europarlamento, Ilaria Salis di Avs si è scagliata contro il governo italiano e le formazioni di destra in Ue, definendole “ridicole”. Con un tono tremante e voce insicura, l’esponente politica ha espresso dure critiche, attirando l’attenzione dei presenti e sollevando discussioni sulle tensioni tra rappresentanti europei e forze nazionali. Un momento di forte impatto nella cornice parlamentare europea.

© Ilgiornale.it - "Ridicoli". Salis contestata accusa i social Con mano tremante e voce insicura Ilaria Salis, l'esponente politica di Avs, prende la parola all'Europarlamento per un intervento netto e molto critico nei confronti dell'esecutivo italiano e, più in generale, delle formazioni a destra in Ue. Un normale attacco contro la maggioranza che si trasforma in un caso social con il video che fa il giro del web. Il motivo è presto detto: la voce di Ilaria Salis è interrotta più volta dalle critiche dei colleghi che protestano ad alta voce. L'oggetto del contendere, ovviamente, è l'intervento stesso firmato dalla Salis. L'europarlamentare di sinistra contesta la definizione di paese terzo o sicuro e, più in generale, critica il modo in cui parte dell'Unione prova a combattere l'immigrazione irregolare incontrollata.

