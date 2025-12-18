Riccione Music City pensa già all' estate | Emma porterà il suo tour 2026 in piazzale Roma
Riccione Music City si prepara a vivere un’estate indimenticabile: il 15 luglio, Emma conquista il palco di piazzale Roma con il suo tour 2026. Un evento imperdibile che trasformerà Riccione nel cuore pulsante della musica italiana, offrendo emozioni, energia e i brani più amati della sua carriera. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati e gli amanti della buona musica.
Riccione diventa ancora una volta il cuore della musica italiana: il 15 luglio Emma salirà sul palco di piazzale Roma con “Riccione Music City”, portando tutta la sua grinta, la potenza del suo repertorio e i brani che hanno segnato la sua storia musicale, da quelli che hanno fatto ballare. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Riccione Music City: Emma porta il suo Live Tour 2026 in piazzale Roma - Riccione si conferma ancora una volta il cuore della musica italiana: il 15 luglio Emma salirà sul palco di piazzale Roma con “Riccione Music City”, portando ... chiamamicitta.it
Riccione Music City: un'estate da record - L'estate di Riccione si conferma un tripudio di grande musica, trasformando la città in un palcoscenico a cielo aperto. tgcom24.mediaset.it
Riccione, musica all’alba e sotto le stelle - L’estate 2025 a Riccione si accende con Riccione Music City, un progetto che consacra la città come destinazione privilegiata per gli amanti della musica e del divertimento. tgcom24.mediaset.it
Riccione Music City torna nel 2026 e lo fa aprendo una nuova stagione di grandi live in piazzale Roma A inaugurare il calendario saranno i Negramaro, il 24 luglio alle 21:00, con il tour Una Storia Ancora Semplice. Una data imperdibile, perché i concerti li v - facebook.com facebook
