Riccione Music City pensa già all' estate | Emma porterà il suo tour 2026 in piazzale Roma

Riccione Music City si prepara a vivere un’estate indimenticabile: il 15 luglio Emma infiammerà il palco di piazzale Roma con il suo tour 2026. Un evento imperdibile che conferma Riccione come capitale della musica italiana, mettendo in scena energia, talento e le hit che hanno fatto innamorare il pubblico. Un’occasione unica per vivere un’estate all’insegna della buona musica e dell’emozione.

© Riminitoday.it - Riccione Music City pensa già all'estate: Emma porterà il suo tour 2026 in piazzale Roma Riccione diventa ancora una volta il cuore della musica italiana: il 15 luglio Emma salirà sul palco di piazzale Roma con "Riccione Music City", portando tutta la sua grinta, la potenza del suo repertorio e i brani che hanno segnato la sua storia musicale, da quelli che hanno fatto ballare.

