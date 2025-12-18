Riccione capitale dell' hip hop una città pronta a ballare con l' Urban Festival diffuso

Riccione si conferma capitale dell’hip hop, accogliendo dal 3 al 6 gennaio 2026 la 30esima edizione dell’Mc Hip Hop Contest. Un festival che da trent’anni esalta l’urban dance come forma di espressione, trasformando le strade in palcoscenici di creatività e energia. Un evento che unisce community, ritmo e visione, rendendo Riccione il cuore pulsante di un movimento culturale capace di ispirare e coinvolgere tutti.

Riccione: 30 anni di MC Hip Hop Contest, in arrivo un’edizione straordinaria che diventa Urban Festival - I writers presenti all’MC Hip Hop Contest 2026 rappresentano alcune delle voci più prestigiose e influenti della scena del writing italiano e internazionale, ... chiamamicitta.it

Riccione, capitale dell’hip hop: siglato l’accordo per il triennio 2026–2028 per il Mc Contest - Il Comune di Riccione rafforza il suo legame con il mondo della danza e dell’urban culture. chiamamicitta.it

