Riccardo Muti per il terzo anno di fila live al Lucca Summer Festival

Per il terzo anno consecutivo, Riccardo Muti torna al Lucca Summer Festival con la sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. Un appuntamento imperdibile che promette una serata di grande musica e emozioni, consolidando la prestigiosa collaborazione tra il maestro e il festival lucchese. Un evento unico nel suo genere, che celebra il talento e la passione per le note classiche in un contesto suggestivo e coinvolgente.

Riccardo Muti porta la sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, insieme agli studenti dei Conservatori italiani, nel cuore del Lucca Summer Festival per un concerto evento che mette al centro i giovani musicisti e il valore della musica come patrimonio condiviso. Lunedì 20 luglio, in Piazza Napoleone, uno dei luoghi simbolo della città, il progetto prende forma con la volontà di affidare la grande tradizione musicale italiana alle nuove generazioni e inserirla in uno spazio che ne rappresenta in modo emblematico l'identità storica e culturale.

