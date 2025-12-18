Riattivazione dell’indirizzo CAT all’Istituto Morea-Vivarelli di Fabriano l' attività di orientamento per gli studenti

La riattivazione dell’indirizzo CAT all’Istituto Morea-Vivarelli di Fabriano rappresenta un’importante opportunità di orientamento per gli studenti. Con il supporto della Provincia di Ancona e della Regione Marche, questa iniziativa mira a valorizzare le competenze nel settore delle costruzioni, dell’ambiente e del territorio, offrendo un percorso formativo aggiornato e in linea con le esigenze del mercato.

La Provincia di Ancona e la Regione Marche hanno approvato lo scorso novembre l’attivazione dell’Indirizzo Costruzioni Ambiente Territorio, conosciuto fino al 2010 come Istituto Tecnico per Geometri, presso l’Istituto Morea-Vivarelli di Fabriano.Dopo questo importante novità, frutto del lavoro. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

