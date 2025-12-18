Riapre la provinciale Menfi–Porto Palo | domani il ritorno al traffico sulla 79-B

Domani riapre al traffico la strada provinciale 79-B Menfi–Porto Palo, segnando la fine dei lavori di ripristino e messa in sicurezza. Un importante passo avanti per migliorare la viabilità e garantire maggiore sicurezza agli utenti, facilitando il collegamento tra le due località. La riapertura rappresenta un risultato positivo per la comunità e per tutti coloro che percorrono quotidianamente questa strada.

Riaprirà domani al traffico la strada provinciale 79-B Menfi–Porto Palo, dopo il completamento degli interventi di ripristino e messa in sicurezza del tracciato. La riapertura è fissata per le ore 11 di venerdì 19 dicembre. La provinciale era stata chiusa al transito nel maggio scorso.

