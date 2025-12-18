Rian Johnson sa già dove vuole andare con un possibile Knives Out 4

Rian Johnson ha già le idee chiare sul futuro di Knives Out. Appena il primo film della saga conquista il pubblico, si inizia subito a pensare al prossimo capitolo, mantenendo viva l’attesa e l’entusiasmo. La saga di Knives Out sembra destinata a continuare, con nuovi misteri da svelare e personaggi da scoprire, consolidando il suo posto tra le serie di gialli più amate del momento.

Non si fa in tempo a far uscire un film della saga di Knives Out, che, risolto il mistero, si parla già del successivo. Sarà Daniel Craig e tutto il resto del cast stellare, sarà la narrazione, tanto concitata quanto fuori dagli schemi, sarà che una sola visione dei vari episodi della saga non basta a coglierne tutte le sfumature e ispirazioni, ma di certo Rian Johnson, il regista degli episodi visti finora, ha già qualcosa da raccontare rispetto alle future evoluzioni di questo universo narrativo. Come lui stesso ha avuto modo di dire nel corso di un'intervista resa a Entertainment Weekly, il cineasta di Silver Spring non ha ancora «delle vere e proprie idee» a proposito del prossimo episodio della saga e non solo perché sarà impegnato con altri progetti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

