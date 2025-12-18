Riabilitazione post ictus nuovo sistema con realtà virtuale e controllo mioelettrico

Un innovativo sistema tecnologico unisce realtà virtuale e controllo mioelettrico per migliorare la riabilitazione post ictus. Ricercatori della Fondazione Santa Lucia Irccs di Roma, in collaborazione con l’Università di Roma Tor Vergata, hanno sviluppato una soluzione avanzata per favorire il recupero motorio dell’arto superiore, offrendo nuove speranze e opportunità ai pazienti nel percorso di riabilitazione.

(Adnkronos) – Realtà virtuale e controllo mioelettrico per la riabilitazione dell'ictus cerebrale. Un team di ricercatori della Fondazione Santa Lucia Irccs di Roma, in collaborazione con l'università di Roma Tor Vergata, ha sviluppato e testato un nuovo sistema tecnologico che combina controllo mioelettrico e realtà virtuale per favorire il recupero motorio dell'arto superiore in persone . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Ictus e Parkinson: il video della riabilitazione con guanti robotici e realtà virtuale Leggi anche: Riabilitazione per ictus e Parkinson: a Bologna guanti robotici e realtà virtuale / Video Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Tre giovani investono sul territorio: apre un nuovo spazio per la fisioterapia e la riabilitazione; La rinascita dopo l'ictus: il metodo Santa Maria Bambina al centro di un convegno -; Coro degli Afasici, grazie al canto ritrovare le voce dopo l’ictus; Coro degli Afasici di ALICe in concerto > Musica & Nightlife in Langa e Roero - Piemonte Eventi. Riabilitazione post ictus, nuovo sistema con realtà virtuale e controllo mioelettrico - Messo a punto da Fondazione Santa Lucia Irccs di Roma e università Tor Vergata è stato testato in fase pilota su 3 pazienti cronici, mostrando miglioramenti nella precisione del movimento del braccio ... adnkronos.com

Agopuntura nel percorso riabilitativo post ictus. La Asl risponde ai dubbi: “Oltre 40.000 studi pubblicati in letteratura” - “Un’esperienza clinica a vantaggio dei pazienti che meritava di essere declinata anche nelle nostre realtà”, dichiara la Asl nella nota di replica alla lettera di Leonardo Pellicciari. quotidianosanita.it

Chiossone e S.Martino, progetto riabilitazione visiva post ictus - Ha preso il via il progetto sperimentale SCRiCaViPS (Screening e riabilitazione del disturbo del campo visivo con realtà virtuale nei pazienti post- ansa.it

#MondoSR: Palestra Robotica IRCCS San Raffaele Roma

Riabilitazione post protesi totale ginocchio: Il "punto di vista" del nostro caro Mario, che ci invia immagini della sua riabilitazione, dalla camminata 8 giorni dopo l'intervento ai suoi esercizi di fisioterapia. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.