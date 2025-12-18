Reselling Hermès si riprende il primato per le borse | lo dice Rebag

Hermès torna al vertice nel mercato del reselling di borse di lusso, confermando la sua posizione di leader. Secondo il rapporto Clair di Rebag, il marchio francese ha riacquistato il primato grazie alla forte tenuta del valore delle sue creazioni sulla piattaforma di rivendita. Un risultato che sottolinea l'importanza strategica di Hermès nel settore del lusso second hand, dove il valore e l’esclusività continuano a fare la differenza.

Secondo il rapporto Clair di Rebag, Hermès ha riacquisito il primo posto nel reselling di borse. Nel report, infatti, si analizza la tenuta del valore delle borse sulla piattaforma della società di rivendita. E nel 2025, raggiungendo una tenuta media del 138% — pari a un incremento del 38% su base annua. Reselling borse, Hermès si riprende il primo posto con un incremento del 38%. Il Rapporto Clair 2025 di Rebag analizza milioni di dati nei mercati primario e secondario. Lo scopo è mettere in evidenza i marchi, gli stili e le opportunità di investimento che plasmano il panorama del lusso. Quest’anno ha rilevato che gli andamenti globali dei prezzi e l’evoluzione dei comportamenti dei consumatori hanno reso il 2025 un “anno decisivo per la rivendita del lusso”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

