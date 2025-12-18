Replica La Promessa in streaming puntata 18 dicembre 2025 | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – giovedì 18 dicembre 2025 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Jana è ancora in gravi condizioni, ma il medico è fiducioso che possa riprendersi. Un articolo di giornale svela le origini di Curro, mettendo in agitazione tutti. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
