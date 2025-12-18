repertorio classico natalizio fra le mura delle pievi

Scopri il fascino del repertorio natalizio tra le suggestive mura delle Pievi bresciane. Torna per la sua terza edizione “Voci dalle Pievi”, un evento che celebra le tradizioni musicali del territorio, promosso dall’Associazione Vincenzo Gioberti con il supporto di enti e comunità locali. Un’occasione unica per immergersi nello spirito natalizio attraverso melodie che uniscono storia, cultura e convivialità.

Il repertorio classico natalizio tra le mura delle Pievi bresciane. Torna, per la sua terza edizione, l’iniziativa “Voci dalle Pievi“ organizzata dall’Associazione culturale Vincenzo Gioberti con i patrocini della Provincia di Brescia, della Fondazione Provincia di Brescia Eventi, delle Comunità Montana Valle Sabbia e dell’Alto Garda, e dei Comuni coinvolti. La rassegna propone sei serate in altrettanti luoghi suggestivi della provincia di brescia. Si comincerà alle 20.30 di sabato 20 dicembre presso la Basilica dei Santi Antonino e Paolo VI in Concesio, con l’Ensemble Sifonos, per poi ritrovarsi alle 15. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

