Regione Francesco Comparone è il nuovo capo di gabinetto di Fico

Francesco Comparone, napoletano e consigliere parlamentare della Camera dei deputati, è stato nominato nuovo capo di gabinetto del Presidente della Regione Campania. Con una consolidata esperienza nel settore politico e istituzionale, si appresta a guidare il team di supporto alla Presidenza, contribuendo a rafforzare l’azione regionale e a promuovere lo sviluppo del territorio campano.

