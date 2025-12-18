Reggio Onirica tra suggestioni e magie con gli artisti di strada | il programma completo

Reggio Onirica trasforma il cuore della città in un mondo magico e suggestivo, dove artisti di strada e installazioni incantano i visitatori. Un evento che va oltre il tradizionale villaggio di Natale, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. Un’occasione per vivere un’esperienza condivisa, fatta di emozioni e meraviglie, in un centro storico che si trasforma in un sogno collettivo.

© Reggiotoday.it - Reggio Onirica tra suggestioni e magie con gli artisti di strada: il programma completo Reggio Onirica non è un semplice villaggio di Natale diffuso: è la trasformazione del centro storico in un sogno condiviso. Un itinerario di meraviglia in cui performance, musica, arte e innovazione animano piazze, parchi e scorci suggestivi, densi di storia.Dal 21 al 23 dicembre, cittadini e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Si accende la magia con "Reggio Città Natale": ecco il programma completo degli eventi Leggi anche: La Fiamma Olimpica arriva a Reggio Calabria il 19 dicembre: ecco il programma completo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Presentato a palazzo San Giorgio "Capodanno Stai": Rocco Hunt, Radio 105 e Reggio Onirica accendono Reggio Calabria tra musica, orgoglio del Sud e una città che si racconta, l’appuntamento è fissato per il 31 dicembre, a partire dalle ore 23.00, in piazza - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.