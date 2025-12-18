Reggio Emilia schianto tra sei auto in Autosole

Un grave incidente si è verificato questa sera sull'Autosole di Reggio Emilia, coinvolgendo sei veicoli. L'incidente, avvenuto al km 140 sulla corsia sud, poco distante dal casello, ha richiesto l'intervento immediato delle forze di soccorso. Restano da chiarire le cause e le eventuali conseguenze per i coinvolti.

© Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, schianto tra sei auto in Autosole Reggio Emilia, 18 dicembre 2025 - Soccorsi mobilitati in serata in autostrada, al km 140 della corsia sud, non distante dal casello di Reggio Emilia, in Autosole. Per cause al vaglio della polizia stradale si sono scontrate sei autovetture, in un tamponamento a catena. Sono stati inviati sul posto i soccorsi con ambulanze e personale sanitario, oltre ai vigili del fuoco, in quanto inizialmente sembravano esserci persone bloccate nei veicoli. Per fortuna le persone coinvolte non risultano aver riportato traumi di rilievo. Alcuni di loro sono stati portati in ospedale per ferite ed escoriazioni varie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Schianto in auto a Reggio Emilia, grave 45enne Leggi anche: Reggio Emilia, autocarro in fiamme al casello Autosole Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Incidenti, impennata in provincia. San Lazzaro è maglia nera: +44%; Paracadutisti morti a Fano, il direttore della scuola: “Un errore umano, una disgrazia”; Fano, tragedia con il paracadute: morti Violetta Laiketsion ed Ermes Zampa. Avevano oltre 6mila e 2mila lanci. Schianto in auto a Reggio Emilia, grave 45enne - Soccorsi mobilitati in forze, nella prima serata, in via Comparoni, a Reggio Emilia, per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura, che si è schiantata ... ilrestodelcarlino.it Schianto fra auto a Cadelbosco Sopra, grave uno dei feriti - Schianto fra tre auto, in mattinata, in un tratto di ex Statale 358 alle porte di Cadelbosco Sopra. ilrestodelcarlino.it Incidente in autostrada A4, schianto tir-furgone tra Rho e la barriera Milano Ghisolfa: un morto Vediamo le #temperature massime registrate oggi (17/12) in città: ( medie riferite alla seconda decade di Dicembre 1991-2020 ) Piacenza +9.2°C - Media +6.2°C Parma +9.5°C - Media +6.9°C Reggio Emilia +10.0°C - Media +7.5°C Modena +9.9°C - Media +6 facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.