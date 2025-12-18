Reggio Calabria si prepara all’arrivo della Fiamma Olimpica | come cambia la circolazione ecco i divieti

Reggio Calabria si appresta ad accogliere la Fiamma Olimpica e Paralimpica il 19 dicembre, in vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. L’evento straordinario influenzerà la circolazione cittadina, con modifiche temporanee al traffico e divieti di sosta. È importante informarsi per garantire gli spostamenti senza inconvenienti durante questa giornata di grande rilevanza sportiva e simbolica.

Reggio Calabria, narcotraffico ed evasione fiscale: sequestrati 18 milioni di euro a 8 arrestati | DETTAGLI - Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha dato esecuzione a decreto di sequestro preventivo per quasi 18 milioni di euro, che rappresenta il valore delle imposte evase in r ... strettoweb.com

Estate 2000 un imprenditore calabrese annuncia di aver rilevato dai Versace il 100% della storica Viola Reggio Calabria di Basket. Parte con proclami roboanti, nel giro di una settimana è capace di : - ingaggiare l'allora allenatore più importante di Italia con tri - facebook.com facebook

La magia del Natale illumina Reggio Calabria, tra luci, tradizione e un'atmosfera che scalda il cuore. Buona serata dale nostre pattuglie #essercisempre #13dicembre x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.