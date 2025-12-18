Reggio Calabria si prepara all’arrivo della Fiamma Olimpica | come cambia la circolazione ecco i divieti
Reggio Calabria si appresta ad accogliere la Fiamma Olimpica e Paralimpica il 19 dicembre, in vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. L’evento straordinario influenzerà la circolazione cittadina, con modifiche temporanee al traffico e divieti di sosta. È importante informarsi per garantire gli spostamenti senza inconvenienti durante questa giornata di grande rilevanza sportiva e simbolica.
Reggio Calabria si prepara all’arrivo, venerdì 19 dicembre, della Fiamma Olimpica e Paralimpica per le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Dopo le riunioni operative per pianificare e coordinare l’organizzazione dell’importante evento sportivo, il Comune ha adottato le disposizioni relative. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
