Referendum giustizia costituito in città il comitato Avvocatura Etnea per il No

A Catania nasce il comitato “Avvocatura Etnea per il No” per il referendum sulla giustizia, con Goffredo D'Antona come primo firmatario. Un fronte di professionisti legali che si mobilita per esprimere la propria posizione, promuovendo un dibattito aperto e responsabile sulla riforma. La loro iniziativa mira a coinvolgere cittadini e avvocati, sottolineando l'importanza di un confronto approfondito sui cambiamenti proposti.

Riforma giustizia, Camere penali di Perugia e Terni in piazza per il sì al referendum - Gli avvocati delle Camere penali di Perugia e Terni saranno in piazza mercoledì 17 dicembre 2025 per spiegare le ragioni del sì al referendum confermativo della Riforma della giustizia. umbria24.it

Al via la campagna per il referendum sulla giustizia, ma c’è una grande assente: la riforma - Ha preso il via ufficialmente due giorni fa la campagna di comunicazione per il no al referendum sulla riforma della giustizia, promossa dal Comitato “Giusto Dire No”, quello dell’Anm. msn.com

Referendum sulla giustizia, la battaglia dei comitati

Magistrati, avvocati, giornalisti e docenti universitari danno vita al coordinamento regionale contrario alla riforma sulla giustizia, con l’obiettivo di informare i cittadini in vista del referendum. Monti: «Invitiamo tutti a partecipare ai nostri incontri» - facebook.com facebook

Meloni cita il caso Garlasco parlando del referendum sulla giustizia, il commento di Nicola Gratteri: "Non c'entra assolutamente nulla". #dimartedi x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.