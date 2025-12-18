Referendum giustizia costituito in città il comitato Avvocatura Etnea per il No
A Catania nasce il comitato “Avvocatura Etnea per il No” per il referendum sulla giustizia, con Goffredo D'Antona come primo firmatario. Un fronte di professionisti legali che si mobilita per esprimere la propria posizione, promuovendo un dibattito aperto e responsabile sulla riforma. La loro iniziativa mira a coinvolgere cittadini e avvocati, sottolineando l'importanza di un confronto approfondito sui cambiamenti proposti.
Sì è costituito a Catania il comitato “Avvocatura Etnea per il No” primo firmatario Goffredo D'Antona. Il comitato ha l'obiettivo "di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle ragioni che giustificano il voto contrario alla cosiddetta riforma della giustizia riguardo il prossimo referendum. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
