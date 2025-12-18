Il prossimo 20 dicembre, la Camera Penale di Firenze sarà in piazza per illustrare ai cittadini i vantaggi della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Un’occasione per approfondire il dibattito e promuovere un'informazione chiara e trasparente su un tema di grande rilevanza per il sistema giudiziario italiano.

© Lanazione.it - Referendum e riforma costituzionale, la Camera Penale di Firenze in piazza per dare informazioni ai cittadini

Firenze, 18 dicembre 2025 – Sabato 20 dicembre, la Camera Penale di Firenze scenderà in piazza per sostenere le ragioni del "SÌ" alla riforma costituzionale della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. L'iniziativa si inserisce nell'ambito dell'evento nazionale "129 Piazze per il Sì" promosso dal Comitato per il Sì costituito dall'Unione Camere Penali Italiane, associazione di avvocati penalisti da sempre impegnata nella battaglia per la separazione delle carriere. Dalla tarda mattinata di sabato, in piazza della Repubblica, sarà presente un gazebo informativo “per fornire, in modo semplice – dice la Camera Penale – spiegazioni e chiarimenti sui contenuti della riforma, il cui scopo principale è quello di tutelare il diritto dei cittadini ad un avere un giudice terzo nel processo - ovvero non appartenente alla stessa organizzazione del pubblico ministero - e quindi una giustizia penale più credibile, trasparente e davvero al servizio dei cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

