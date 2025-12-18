Recuperati i blocchi che mettevano in pericolo la navigazione

Sono stati rimossi i blocchi di cemento finiti in acqua, ripristinando la sicurezza della navigazione nel porto di Levante. Dopo le intense mareggiate delle settimane scorse, interventi tempestivi hanno garantito la continuità delle attività portuali, prevenendo ulteriori rischi e proteggendo la sicurezza di tutte le imbarcazioni.

© Ilrestodelcarlino.it - Recuperati i blocchi che mettevano in pericolo la navigazione Sono stati recuperati i blocchi di cemento finiti in acqua, che causavano pericolo alla navigazione in corrispondenza del cantiere del molo di Levante, dopo le violente mareggiate delle scorse settimane che hanno messo ancora una volta a dura prova il porto. Oltre al recupero, si è provveduto alla sistemazione della pista e alla demolizione della banchina pericolante, in modo da poter proseguire con i lavori. La Capitaneria di porto nei giorni scorsi aveva anche emesso un avviso ai naviganti. Recentemente la giunta comunale aveva approvato una variazione di bilancio urgente da 80mila euro per coprire i danni della mareggiata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Dalla mareggiata danni al cantiere del molo, recuperati i blocchi di cemento pericolosi per le barche Leggi anche: Meloni:Israele non blocchi la Palestina Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Recuperati i blocchi che mettevano in pericolo la navigazione. Recuperati i blocchi che mettevano in pericolo la navigazione - Sono stati recuperati i blocchi di cemento finiti in acqua, che causavano pericolo alla navigazione in corrispondenza del cantiere ... ilrestodelcarlino.it

Dalla mareggiata danni al cantiere del molo, recuperati i blocchi di cemento pericolosi per le barche #Cesena - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.