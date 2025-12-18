Recital di poesie natalizie nella chiesa di Santa Caterina a Ortona

Domenica 21 dicembre alle 17, nella chiesa di Santa Caterina d’Alessandria a Ortona, si svolgerà un emozionante recital di poesie natalizie. Un evento speciale dedicato alla magia del Natale, in omaggio ad Anna Basti e al cavalier Egeo Di Lorenzo. Un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera natalizia attraverso le parole, tra tradizione e sentimento, in un luogo suggestivo e ricco di storia.

Domenica 21 dicembre, dalle ore 17, nella chiesa di Santa Caterina d’Alessandria, in corso Garibaldi 19, a Ortona, si terrà il “Recital di poesie natalizie", dedicato ad Anna Basti e al cavalier Egeo Di Lorenzo.  Un pomeriggio dedicato alla bellezza delle parole e al valore della letteratura. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

