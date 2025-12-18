Il Real Madrid chiuderà il suo anno solare 2025 sabato notte, con una partita casalinga contro il Siviglia: si tratta di una sfida delicatissima, perché la posizione di Xabi Alonso resta tutt’altro che solida. Mercoledì notte, nella sfida di Copa del Rey col Talavera de la Reina, la squadra ha nuovamente lasciato sensazioni contrastanti, rischiando . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Real Madrid-Siviglia (sabato 20 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Tanti gol al Bernabeu?

