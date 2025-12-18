Real Madrid-Siviglia sabato 20 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici I Blancos ricevono gli andalusi

Il Real Madrid si prepara a chiudere il 2025 con una sfida cruciale contro il Siviglia, in un match che promette emozioni e tensioni. I Blancos cercano punti fondamentali per consolidare la loro posizione, mentre gli andalusi sono determinati a complicare le cose. Una partita che potrebbe rivelarsi decisiva nella corsa alle prime posizioni, con formazioni, quote e pronostici pronti a fare da cornice a questa notte di calcio.

© Infobetting.com - Real Madrid-Siviglia (sabato 20 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Blancos ricevono gli andalusi Il Real Madrid chiuderà il suo anno solare 2025 sabato notte, con una partita casalinga contro il Siviglia: si tratta di una sfida delicatissima, perché la posizione di Xabi Alonso resta tutt'altro che solida. Mercoledì notte, nella sfida di Copa del Rey col Talavera de la Reina, la squadra ha nuovamente lasciato sensazioni contrastanti, rischiando .

