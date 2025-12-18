Real Madrid-Siviglia sabato 20 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici I Blancos ricevono gli andalusi

Il Real Madrid ospita il Siviglia sabato 20 dicembre alle 21:00, chiudendo il 2025 con una sfida cruciale. I Blancos affrontano un match delicato, con la sicurezza di Xabi Alonso ancora sotto scrutinio. Analisi delle formazioni, quote e pronostici per un incontro che potrebbe avere importanti ripercussioni sulla stagione madrilena.

Il Real Madrid chiuderà il suo anno solare 2025 sabato notte, con una partita casalinga contro il Siviglia: si tratta di una sfida delicatissima, perché la posizione di Xabi Alonso resta tutt'altro che solida. Mercoledì notte, nella sfida di Copa del Rey col Talavera de la Reina, la squadra ha nuovamente lasciato sensazioni contrastanti, rischiando.

