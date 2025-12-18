Re Carlo si avvicina al Natale con spirito festoso, brindando con la birra in un nuovo birrificio a Covent Garden. Un inizio speciale per le festività, che unisce tradizione e passione. Tra brindisi e sorrisi, il sovrano inglese si dedica con entusiasmo a scoprire i segreti di questa arte antica, portando un tocco di magia e convivialità nel cuore di Londra.

© Dilei.it - Re Carlo si prepara al natale e brinda con la birra

Le festività natalizie sono alle porte e c’è chi festeggia già alla grande. Re Carlo III d’Inghilterra ha inaugurato un birrificio a Covent Garden, nel cuore di Londra, e ne ha approfittato per carprire tutti i segreti del mestiere. E perché no, per concedersi anche una birra: un modo rinfrescante per spazzare via le ansie in vista del Natale in “famiglia”. Il protocollo dei festeggiamenti a Buckingham Palace, infatti, anche quest’anno è rigido e non ammette imprevisti. Re Carlo e la birra pre-natalizia a Covent Garden. Non capita spesso di vedere un sovrano alle prese con qualcosa di così quotidiano come un brindisi. 🔗 Leggi su Dilei.it

Leggi anche: Al Turin Palace il Natale si brinda con vodka al panettone: Il Camillo

Leggi anche: Terranuova si prepara al Natale con la pista di pattinaggio in piazza

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Carlo e Camilla sorridenti nella cartolina di Natale, ma i figli di lei festeggeranno altrove; Re Carlo abbandonato, i figli non saranno presenti a Natale | La decisione fa esplodere i dubbi sulla monarchia; Carlo e Camilla sorridenti nella cartolina di Natale; Il principe William pronto a rivoluzionare il Natale reale: cosa cambierà quando diventerà re.

Re Carlo si prepara al natale e brinda con la birra - Re Carlo scende tra la gente e inaugura un nuovo birrificio a Londra: con l’occasione si improvvisa mastro birraio e spilla la pinta “perfetta” ... dilei.it