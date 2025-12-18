Re Carlo si prepara al natale e brinda con la birra
Re Carlo si avvicina al Natale con spirito festoso, brindando con la birra in un nuovo birrificio a Covent Garden. Un inizio speciale per le festività, che unisce tradizione e passione. Tra brindisi e sorrisi, il sovrano inglese si dedica con entusiasmo a scoprire i segreti di questa arte antica, portando un tocco di magia e convivialità nel cuore di Londra.
Le festività natalizie sono alle porte e c'è chi festeggia già alla grande. Re Carlo III d'Inghilterra ha inaugurato un birrificio a Covent Garden, nel cuore di Londra, e ne ha approfittato per carprire tutti i segreti del mestiere. E perché no, per concedersi anche una birra: un modo rinfrescante per spazzare via le ansie in vista del Natale in "famiglia". Il protocollo dei festeggiamenti a Buckingham Palace, infatti, anche quest'anno è rigido e non ammette imprevisti. Re Carlo e la birra pre-natalizia a Covent Garden. Non capita spesso di vedere un sovrano alle prese con qualcosa di così quotidiano come un brindisi.
