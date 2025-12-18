Re Carlo III degusta birre allo store Guinness di Londra

Re Carlo III ha fatto visita alla Guinness Open Gate Brewery di Londra, immergendosi nel mondo della birra artigianale. Nella nuova sede di Covent Garden, il sovrano ha scoperto l’arte di versare una pinta perfetta e ha assaggiato alcune delle birre meno note, prodotte da un microbirrificio nascosto nel seminterrato. Un’esperienza unica tra tradizione e innovazione, tra storia e nuove scoperte.

© Lapresse.it - Re Carlo III degusta birre allo store Guinness di Londra Re Carlo III ha visitato la Guinness Open Gate Brewery di Londra. Nella nuova sede di Covent Garden il sovrano del Regno Unito ha imparato l’arte di versare una pinta perfetta e ha anche assaggiato una selezione di birre meno conosciute, prodotte da un microbirrificio situato nel seminterrato dell’edificio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it Leggi anche: Londra, Zelensky ricevuto da re Carlo III a Windsor Leggi anche: Regno Unito ricorda i caduti in guerra, Re Carlo III e il principe William alla cerimonia a Londra Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Re Carlo III degusta birre allo store Guinness di Londra - (LaPresse) Re Carlo III ha visitato la Guinness Open Gate Brewery di Londra. stream24.ilsole24ore.com

Re Carlo si prepara al natale e brinda con la birra - Re Carlo scende tra la gente e inaugura un nuovo birrificio a Londra: con l’occasione si improvvisa mastro birraio e spilla la pinta “perfetta” ... dilei.it

La novità nei menu voluti da Re Carlo che ha reso i banchetti della Royal Family più frizzanti e divertenti - Re Carlo III fa servire ai suoi ospiti illustri drink con dediche specifiche: cocktail, vini o distillati di vecchie annate, tutte con valori simbolici. dissapore.com

Come si degusta un Olio Extravergine di Oliva Lo vediamo con Liberato di @oro_campania , direttamente dalla produzione del nostro Olio EVO Pineta 1903 selezione @carlodefilipposelezione #pineta1903 #olio #degustazione - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.