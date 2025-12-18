RB Lipsia-Leverkusen sabato 20 dicembre 2025 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici
Sabato 20 dicembre 2025 alle 18:30, RB Lipsia e Leverkusen si affrontano in una sfida cruciale per la corsa alla Champions League. La partita mette in palio il secondo posto in classifica, con le prime tre della classe in fase di rallentamento. Con formazioni, quote e pronostici, analizziamo le sfide di un match che potrebbe delineare gli equilibri della stagione.
La frenata in vetta delle prime tre della classe ha permesso al Leverkusen di Hjulmand di rientrare in piena corsa per la Champions League, e la sfida di oggi sul campo del RB Lipsia ha in palio il secondo posto in classifica. La squadra di Werner è caduta in quel di Berlino sotto i colpi degli eisernen, continuano il suo incerto trend in trasferta e calando . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
