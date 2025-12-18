RB Lipsia-Leverkusen sabato 20 dicembre 2025 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici
Sabato 20 dicembre 2025 alle 18:30, RB Lipsia-Leverkusen rappresenta un incrocio cruciale nella corsa europea. Con le prime tre della classifica che rallentano, il Leverkusen di Hjulmand ha l’opportunità di consolidare la posizione e puntare alla Champions. La sfida promette emozioni e tensione, con formazioni pronte a dare il massimo per ottenere un passo decisivo verso obiettivi di prestigio.
La frenata in vetta delle prime tre della classe ha permesso al Leverkusen di Hjulmand di rientrare in piena corsa per la Champions League, e la sfida di oggi sul campo del RB Lipsia ha in palio il secondo posto in classifica. La squadra di Werner è caduta in quel di Berlino sotto i colpi degli eisernen, continuano il suo incerto trend in trasferta e calando . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
