Razzia di Natale sventata ad Anagni intercettata la banda del caffè e dei prosciutti

A Natale, ad Anagni, la banda del caffè e dei prosciutti aveva preparato un piano di furti, ma il loro progetto è stato sventato grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile. La loro prontezza ha evitato una vera e propria razzia natalizia, garantendo sicurezza e tranquillità alla comunità locale. Un esempio di come la vigilanza e la professionalità possano fare la differenza durante le festività.

© Frosinonetoday.it - "Razzia di Natale" sventata ad Anagni, intercettata la banda del caffè e dei prosciutti Il piano per un "Natale di furti" è andato in fumo grazie alla prontezza dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Anagni. Durante un servizio di pattugliamento in località Osteria della Fontana, zona nevralgica per lo shopping natalizio, i militari hanno notato una Citroen C3 bianca con a bordo.

