Raspadori e Frattesi sono alla ricerca di un’opportunità per distinguersi, in un momento cruciale in vista dei Mondiali. Le loro prestazioni potrebbero fare la differenza, mentre le grandi squadre come Juventus, Roma e Lazio osservano con attenzione, pronte a valutare ogni possibile mossa. La corsa verso la convocazione si fa sempre più serrata, e il prossimo mese potrebbe rivelare chi avrà la chance di brillare.

© Ilnapolista.it - Raspadori e Frattesi cercano spazio verso il Mondiale: Juve, Roma e Lazio attente (Repubblica)

Raspadori e Frattesi cercano spazio, opportunità, una vetrina. Soprattutto ora, con i Mondiali distanti appena sei mesi. È questo il pensiero che accomuna i due azzurri: l’ Italia dovrà passare dai playoff per volare in America e nessuno dei due vuole restare a guardare. Per ritrovare continuità, però, serve cambiare squadra. Scrive la Repubblica: “Raspadori ha segnato ieri in Coppa del Re il suo secondo gol con l’Atletico Madrid, ma è stata appena la quarta presenza da titolare. Situazione simile per Frattesi, che Cristian Chivu ha fatto scivolare indietro nelle gerarchie del centrocampo dell’Inter: oggi è la settima scelta, alle spalle anche di Zielinski, Sucic e Diouf. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Leggi anche: Frattesi verso la Juve, il Napoli resta a guardare? Perché è il nome perfetto per Conte

Leggi anche: Thuram Inter, piano a sorpresa sul mercato: Frattesi verso la Juve e fratelli insieme?

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La Juventus punta Frattesi, derby romano per Raspadori.

Raspadori entra e segna, come con l'Estonia: 4-2 contro Israele firmato dall'ex Napoli - Frattesi va in verticale per il nuovo attaccante dell'Atletico Madrid che, in anticipo su Mizrahi e sul portiere in uscita bassa, ... tuttomercatoweb.com

Asse caldo fra Napoli e Inter: sempre in piedi l'idea di uno scambio Raspadori-Frattesi - Le due formazioni si sono sfidate fino all'ultima giornata per la conquista del titolo di campione d'Italia con gli azzurri di Antonio Conte che, al termine, ... tuttomercatoweb.com

Italia-Moldavia 2-0, le pagelle: Raspadori e Barella (6,5) danno qualcosa, male Frattesi e Retegui (5) - e Luciano Spalletti può salutare la nazionale con una vittoria. ilmessaggero.it

La Juventus punta Frattesi, derby romano per Raspadori x.com

Calciomercato Roma, caccia all’attaccante: Zirkzee resta la priorità, Raspadori idea per la trequarti - facebook.com facebook