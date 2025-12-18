Rashford non riesce a battere l'angolo lo stadio è piccolissimo | sposta l'attrezzatura del fotografo

In un campo minuscolo di terza serie spagnola, il Barcellona ha sfidato le aspettative nella Coppa del Re, lasciando i giocatori e i fotografi in spazi ristretti. Rashford, cercando di battere l'angolo, si è trovato in una situazione insolita, con l’attrezzatura dei fotografi praticamente a portata di mano. Un contesto unico che ha reso questa partita memorabile e ricca di sorprese.

Il Barcellona ha giocato la Coppa del Re in un campo piccolissimo di terza serie spagnola: Rashford si è trovato i fotografi incollati su un calcio d'angolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

