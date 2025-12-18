Rashford non riesce a battere l'angolo lo stadio è piccolissimo | sposta l'attrezzatura del fotografo
In un campo minuscolo di terza serie spagnola, il Barcellona ha sfidato le aspettative nella Coppa del Re, lasciando i giocatori e i fotografi in spazi ristretti. Rashford, cercando di battere l'angolo, si è trovato in una situazione insolita, con l’attrezzatura dei fotografi praticamente a portata di mano. Un contesto unico che ha reso questa partita memorabile e ricca di sorprese.
Il Barcellona ha giocato la Coppa del Re in un campo piccolissimo di terza serie spagnola: Rashford si è trovato i fotografi incollati su un calcio d'angolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Kyvat è il primo pilota di F1 che non riesce a battere un’auto guidata dall’intelligenza artificiale
Leggi anche: L’alpinista, lo studente, il biologo, l’arboricoltore e il fotografo: chi erano gli italiani morti in Nepal
Rashford non riesce a battere l’angolo, lo stadio è piccolissimo: sposta l’attrezzatura del fotografo - La Coppa del Re regala scene surreali, come quella in cui si è ritrovato Marcus Rashford che ha dovuto farsi spazio tra i fotografi per battere un calcio d'angolo durante la partita contro il ... fanpage.it
GO MARCUS GO! Marcus Rashford sembra aver finalmente trovato il ritmo giusto in questa stagione. In 23 presenze con il Barcellona, l’inglese ha messo a referto 7 gol e 11 assist, numeri che raccontano un impatto immediato Nella passata stagione, inv - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.