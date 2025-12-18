Rapina in pieno giorno a Milano | strappati orecchini da 100mila euro

Una donna di 49 anni è stata vittima di una brutale rapina in pieno giorno a Milano, durante la quale sono stati sottratti orecchini dal valore di circa 100mila euro. L’episodio evidenzia ancora una volta le criticità della sicurezza cittadina e la crescente escalation di crimini nelle zone centrali. Restate aggiornati con DayItalianews per tutti i dettagli su questa vicenda e sulle misure adottate dalle forze dell’ordine.

Una donna di 49 anni è stata vittima di una violenta rapina a Milano, durante la quale le sono stati sottratti orecchini dal valore di circa 100mila euro. L'autore del colpo è un uomo italiano di 59 anni, successivamente arrestato. La vittima, cittadina italiana residente negli Stati Uniti, era appena scesa dall'auto e si trovava in compagnia della figlia minorenne. L'inseguimento in scooter e l'aggressione. La rapina risale al 29 settembre, ed è avvenuta in viale di Porta Vercellina. L'arresto del responsabile è scattato solo nei giorni successivi, al termine delle indagini condotte dalla polizia.

