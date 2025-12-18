Rami Malek si distingue per la sua capacità di interpretare personaggi che raccontano verità importanti in un mondo segnato da tragedie. La sua carriera ha visto tappe fondamentali, da umili inizi a ruoli iconici come Mr. Robot e Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody, rendendolo ormai inconfondibile. La sua voce si fa portavoce di temi cruciali, invitando a non voltare mai lo sguardo di fronte alle ingiustizie.

Rami Malek: «Mi considero fortunato a poter raccontare verità importanti attraverso i miei personaggi. Stanno accadendo tante tragedie nel mondo. Non possiamo o non dovremmo girare la testa dall'altra parte»

Agli inizi della sua carriera distribuiva la sua foto a tutti. Poi ci sono stati Mr. Robot e Bohemian Rhapsody, ed è diventato facilissimo riconoscerlo. Oggi interpreta lo psichiatra dei nazisti in Norimberga, e ci racconta perché spesso preferisce i documentari alla finzione, e delle cose che sente in strada con il suo superudito. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

