RAI1 FESTEGGIA L’EREDITÀ | PROGRAMMA PIÙ VISTO DELL’INTERO DAYTIME

Raiuno celebra il successo de L’Eredità, il programma più seguito dell’intera daytime. La 23ª edizione, condotta da Marco Liorni, si conclude con risultati eccezionali, segnando la media di share più alta degli ultimi 14 anni. Un traguardo che conferma l’amore del pubblico per un appuntamento amatissimo, simbolo di intrattenimento e cultura popolare.

La Rai e Marco Liorni festeggiano i grandiosi risultati della 23° edizione de L’Eredità che chiude il 2025 con numeri da record, registrando la più alta media in share degli ultimi 14 anni. Il game show del preserale di Rai1 condotto da Marco Liorni, prodotto in collaborazione con Banijay Italia, “ha infatti raccolto la media più alta in share dal 2010, considerando entrambi i segmenti del programma (La Sfida dei 7 e L’Eredità)”, così si legge in una nota del servizio pubblico. Se si prende in esame il segmento principale (“L’Eredità”) la media è 4 milioni 548mila ascoltatori con il 26,7% share (+363mila ascolto e +2,6 punti percentuali di share rispetto all’autunno scorso)”. 🔗 Leggi su Bubinoblog

