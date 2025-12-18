Rai smentisce il ritorno di Amadeus | la nota

Rai smentisce categoricamente ogni ipotesi di un possibile ritorno di Amadeus. La nota ufficiale sottolinea che al momento non ci sono trattative in corso, confermando che il conduttore rimane impegnato con Discovery. La questione ha suscitato molta attenzione, ma la Rai ha voluto chiarire la propria posizione, mettendo fine alle speculazioni circolate nelle ultime settimane.

© Ildifforme.it - Rai smentisce il ritorno di Amadeus: la nota La Rai, con una nota ufficiale, ha dichiarato che non esiste alcuna trattativa con Amadeus per un suo ritorno: per ora resta a Discovery. 🔗 Leggi su Ildifforme.it Leggi anche: La Rai smentisce il ritorno di Amadeus: “Non è nei piani editoriali” Leggi anche: L’ipotesi di un ritorno in Rai di Amadeus trascinato da Fiorello, l’azienda smentisce: «Non è nei piani» Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La Rai: “Il rientro di Amadeus non è nei piani aziendali”; Scala, la festa delle maestranze e degli artisti dietro le quinte dopo la Prima di 'Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk' di Dmitrij.... La Rai smentisce il ritorno di Amadeus: “Non è nei piani editoriali” - Viale Mazzini smentisce le indiscrezioni che volevano come imminente il ritorno del conduttore alla tv di Stato La Rai smentisce con una nota ufficiale il ritorno di Amadeus in Rai. tpi.it

Amadeus, la Rai smentisce il suo ritorno: «Non è nei piani editoriali» - Lo precisa la stessa Rai in una nota ufficiale, dopo le recenti indiscrezioni diffuse da diversi organi ... msn.com

La Rai smentisce: “Il ritorno di Amadeus non è nei nostri piani” - Arriva la smentita Mentre continuano a correre veloci le voci sul futuro di Amadeus, dalle parti di Viale Mazzini prendono posizione ... msn.com

Barbara d’Urso smentisce il ritorno in prima serata su Rai 1: “Non condurrò Carramba” Durante la decima puntata di Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso ha conquistato il pubblico con una performance intensa insieme a Pasquale La Rocca. Un momento - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.