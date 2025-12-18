Scandalo a Rai Pubblicità: l’assunzione di Alessandro Valadé, potenziale futuro genero del presidente Marano, solleva dubbi e polemiche sulla trasparenza. La richiesta di audit e l’interrogazione del M5S sottolineano le tensioni legate a presunte cronyism, alimentando un clima di scrutinio pubblico e richieste di chiarezza sull’intera gestione.

Rai Pubblicità, bufera sull'assunzione del futuro genero del presidente Marano. Che replica chiedendo un audit sul caso. M5S: "Interrogazione sulla parentopoli"

L’ultimo caso, a Telemeloni, è l’assunzione a Rai Pubblicità di tale Alessandro Valadé. Sconosciuto ai più, ma che nel cv tra le altre skill, può vantare di essere quasi genero del presidente facente funzioni del Cda Rai, il leghista Antonio Marano. E alla sorte (lavorativa) del Valadè il consigliere Rai si sarebbe non poco “interessato”, tacendo però in azienda sulla quasi parentela. A darne notizia, ieri, Repubblica. E proprio contro il giornale ieri Marano si è scagliato. Durante la riunione del Cda, il presidente ad interim ha comunicato che “quanto riportato dall’articolo in oggetto, è da ritenere non attendibile nella ricostruzione e quantomeno diffamatorio nella titolistica del pezzo giornalistico. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

