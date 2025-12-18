Rai le fiction in programma nel 2026 | da Don Matteo 15 a Doc 4
Nel cuore dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, Rai Fiction ha svelato le anteprime delle fiction in programma per il 2026. Con un evento condotto da Alberto Matano e un backstage animato da Liliana Fiorelli, l’azienda ha condiviso le novità e i progetti futuri, tra cui le attese nuove stagioni di Don Matteo 15 e Doc 4, offrendo un assaggio di ciò che riserva il prossimo anno agli appassionati di serialità italiana.
Rai Fiction ha concluso il 2025 all’Auditorium Parco della Musica di Roma e, senza troppi giri di parole, ha mostrato le carte per il futuro con un evento condotto da Alberto Matano, mentre nel backstage Liliana Fiorelli lavorava ai contenuti per RaiPlay. Il maltempo non ha intaccato il clima di soddisfazione: l’annata che si chiude è stata una delle più solide degli ultimi anni, inaugurata dal successo del Conte di Montecristo e conclusa con Sandokan, due titoli che hanno dominato il prime time e confermato la qualità delle fiction Rai. I numeri delle fiction Rai 2025. Dal palco della Sala Sinopoli, l’amministratore delegato Giampaolo Rossi ha elencato i risultati ottenuti, ricordando come tra il 2023 e il 2025 la Rai abbia portato in onda 111 titoli per circa 1400 ore complessive. 🔗 Leggi su Dilei.it
