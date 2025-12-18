Rai Fiction il palinsesto 2026 | da Don Matteo e Mare Fuori e Rosso Volante e Franco Batttiato Conferme e novità

Scopri il palinsesto 2026 di Rai Fiction, tra classici amati e nuove produzioni. Torna Don Matteo e Mare Fuori, affiancati da Rosso Volante e Franco Batttiato. Tra conferme e sorprese, il 2026 porta storie di medici, avvocati, preti, magistrati, carabinieri, mafiosi, insegnanti, scrittori, cantanti e sportivi, offrendo un panorama ricco di emozioni e personaggi indimenticabili.

© Leggo.it - Rai Fiction, il palinsesto 2026: da Don Matteo e Mare Fuori e Rosso Volante e Franco Batttiato. Conferme e novità Medici e avvocati, preti e magistrati, carabinieri e mafiosi, insegnanti e scrittori, cantanti e sportivi. Sembra non mancare nessuno mettendo assieme le trame e i personaggi che.

Rai Fiction, le serie e i film in arrivo nel 2026 - Un viaggio nella complessità del Paese, con personaggi capaci di parlare al presente, riaffermando i valori del Servizio Pubblico, e con una ricchezza di ... ciakmagazine.it

L'Ad Rossi, 'la Rai investe in fiction di qualità e non compra soap turche' - "La Rai potrebbe comprare soap in Turchia, sarebbe più conveniente, ma preferisce investire sulla qualità della fiction e risultati si vedono anche dal riscontro del pubblico". ansa.it

Le fiction Rai 2025 e 2026

L'AD Rai lancia una frecciatina a #PierSilvioBerlusconi #GiampaoloRossi durante la presentazione del palinsesto fiction del 2026 ha lanciato una frecciatina a #PierSilvioBerlusconi: "La Rai potrebbe comprare soap in Turchia, sarebbe più conveniente, ma pr - facebook.com facebook

