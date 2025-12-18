Rai Fiction 2026 | da Doc 4 a Don Matteo 15 tutti i grandi ritorni e le novità

Rai Fiction si prepara a un 2026 ricco di emozioni e grandi ritorni, con serie attese come Doc 4 e Don Matteo 15. I palinsesti presentati da Alessandro Gassmann, Luisa Ranieri e Luca Argentero promettono di conquistare il pubblico, confermando il successo di un 2025 da record. Sotto la guida di Alberto Matano, l’azienda punta a consolidare la propria leadership televisiva con numeri da capogiro e novità entusiasmanti.

Presentati i palinsesti del futuro: Alessandro Gassmann, Luisa Ranieri e Luca Argentero pronti a dominare gli ascolti Un 2025 da record lancia la nuova stagione Rai Rai Fiction 2026: sotto la guida di Alberto Matano, i vertici dell'azienda hanno snocciolato numeri da capogiro: con una media di 3,9 milioni di spettatori e uno share del .

Rai, le fiction del 2026: il ritorno di "Doc" e "Mare Fuori", le novità con Luisa Ranieri, Gassmann e Serena Rossi - Un po' brindisi aziendale – focaccine, salumi e abbracci nel foyer dell'Auditorium Parco della Musica a Roma – un po' orgogliosa rivendicazione di un 2025 da ... ilmessaggero.it

I palinsesti Rai: ecco le fiction, i tv movie e le serie del 2026 tra conferme e novità - Tra avvocati, poliziotti, medici, notai, procuratori e commissari non ci si capisce più nulla eppure, sono questi i personaggi che animeranno le nostre prossime serate televisive ... ilmattino.it

L'attrice marsicana Fiammetta Parente entra nel cast di “Don Matteo 15”, la popolarissima fiction di Rai 1 https://www.terremarsicane.it/la-marsicana-fiammetta-parente-entra-nel-cast-di-don-matteo-15-la-popolarissima-fiction-di-rai-1/ #Attualità #Tagliacozzo # - facebook.com facebook

