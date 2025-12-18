Raggiunta un' intesa tra Acea e Algebris per l' acquisizione di Aquanexa

Acea e Algebris hanno raggiunto un accordo per l'acquisizione di Aquanexa. Attraverso la controllata a.Quantum, Acea ha presentato un'offerta vincolante, accettata da Algebris, per acquisire fino al 100% di Aquanexa e delle sue partecipazioni. L'operazione segna un passo importante nella strategia di crescita e sostenibilità del gruppo, rafforzando la sua presenza nel settore.

ACEA, tramite la controllata a.Quantum, ha presentato un'offerta vincolante accettata da Algebris Investments, tramite il fondo Algebris Green Transition Fund (di seguito congiuntamente "Algebris") per l'acquisizione fino al 100% del capitale sociale di Aquanexa e, indirettamente, delle partecipazioni da quest'ultima detenute. Aquanexa, specializzata nella fornitura di soluzioni integrate per la gestione intelligente del ciclo idrico, combina tecnologie digitali, ingegneria di rete, sensoristica avanzata e servizi operativi rivolti a utility, enti pubblici e aziende. La società è una realtà dinamica in forte espansione, protagonista di un ambizioso percorso di crescita anche per linee esterne, con diverse acquisizioni completate e altre attualmente in corso.

Raggiunta un'intesa tra Acea e Algebris per l'acquisizione di Aquanexa - Quantum, ha presentato un’offerta vincolante accettata da Algebris Investments, tramite il fondo Algebris Green Transition Fund (di seguito congiuntamente “Algebris”) ... iltempo.it

Acea si rafforza nell’idrico e compra Aquanexa da Algebris per 205 milioni - La piattaforma creata dal fondo è arrivata a generare 150 milioni di euro di ricavi e 27 milioni di euro di ebitda, con un team di 320 persone. milanofinanza.it

