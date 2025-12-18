Raggiunta un’intesa tra Acea e algebris per l’acquisizione di Aquanexa primario operatore nei servizi per il settore idrico

Acea e Algebris hanno raggiunto un accordo per l’acquisizione di Aquanexa, leader nei servizi per il settore idrico. Attraverso la controllata a.Quantum, Acea ha presentato un’offerta vincolante che è stata accettata da Algebris Investments, tramite il fondo Algebris Green Transition Fund, per l’acquisto fino al 100% delle quote di Aquanexa e delle sue partecipazioni.

