Radix su Rai 3 dal 23 dicembre 2025 | un viaggio nelle province italiane

Dal 23 dicembre 2025, Rai 3 apre le porte alle province italiane con Radix, un viaggio tra storia, tradizioni e identità. In seconda serata, questa nuova serie invita gli spettatori a scoprire le radici profonde delle nostre terre, valorizzando il patrimonio culturale e le storie che rendono unico ogni angolo d’Italia. Un percorso emozionante tra passato e presente, alla scoperta di un’Italia autentica e originale.

© Sbircialanotizia.it - Radix su Rai 3 dal 23 dicembre 2025: un viaggio nelle province italiane Dal 23 dicembre, in seconda serata su Rai 3, arriva Radix, un percorso dedicato alle province italiane tra cultura e memoria. Il programma alterna musiche, immagini, interpretazioni e interviste, con ciceroni locali e ospiti noti. La serie è disponibile anche in versione completa sulla piattaforma digitale della Rai. Un itinerario nazionale tra cultura e ricordi . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it Leggi anche: VIAGGIO NELLE PROVINCE ITALIANE Leggi anche: Qualità della vita 2025, la nuova classifica: quali sono le migliori province italiane Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Edoardo Sylos Labini conduce 'Radix' in onda su Rai 3 - Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... ansa.it Edoardo Sylos Labini Con Radix racconto lItalia nascosta Viaggiate con RADX, per esplorare le radici dell'identità culturale italiana. Con Edoardo Sylos Labini, dal 23 dicembre in seconda serata su Rai3. #Radix #EdoardoSylosLabini #Rai3 #RadiocorriereTv https://bit.ly/463vyxg - facebook.com facebook Dal 23 dicembre su Rai 3 la prima serie del nuovo programma di @edosyloslabini, "Radix". Un viaggio per ridare dignità e visibilità all’Italia delle piccole città. Leggi l'approfondimento di Massimiliano Griner su CulturaIdentità x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.