Radix su Rai 3 dal 23 dicembre 2025 | un viaggio nelle province italiane

Dal 23 dicembre 2025, Rai 3 apre le porte alle province italiane con Radix, un viaggio tra storia, tradizioni e identità. In seconda serata, questa nuova serie invita gli spettatori a scoprire le radici profonde delle nostre terre, valorizzando il patrimonio culturale e le storie che rendono unico ogni angolo d’Italia. Un percorso emozionante tra passato e presente, alla scoperta di un’Italia autentica e originale.

Dal 23 dicembre, in seconda serata su Rai 3, arriva Radix, un percorso dedicato alle province italiane tra cultura e memoria. Il programma alterna musiche, immagini, interpretazioni e interviste, con ciceroni locali e ospiti noti. La serie è disponibile anche in versione completa sulla piattaforma digitale della Rai. Un itinerario nazionale tra cultura e ricordi . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

