Radici di Futuro Aiw celebra i risultati del ’25

In occasione della Giornata Internazionale dei Migranti, il 18 dicembre, AIW celebra i successi del 2025 con l’evento “Radici di Futuro”. Questa cerimonia annuale riconosce i traguardi delle donne integrate, sottolineando il valore delle loro storie e del loro contributo. Un momento di riflessione e riconoscimento, che mette in luce il cammino verso un domani più inclusivo e solidale.

© Ilrestodelcarlino.it - Radici di Futuro. Aiw celebra i risultati del '25 Coincide con la Giornata Internazionale dei Migranti, che si celebra il prossimo 18 dicembre, ' Radici di Futuro ', la cerimonia annuale di consegna dei diplomi di AIW – Association for the Integration of Women. L'evento celebra le ventuno donne migranti che nel 2025 hanno completato il percorso formativo dell'associazione: il gruppo più numeroso dalla nascita del progetto. AIW, fondata nel 2020 da Caroline Caporossi, Maria Assunta Ioele e dalla chef stellata Jessica Rosval, nasce con la missione di offrire alle donne migranti le risorse per mettere radici e rifiorire, rovesciando una narrazione che troppo spesso le colloca tra i soggetti più vulnerabili nei processi di integrazione.

